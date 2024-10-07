Ассоциация производителей пива предупредила о заморозке инвестпроектов в 2025 г. из-за роста акциза

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Резкое повышение акцизов на пиво, предусмотренное проектом бюджета на ближайшие три года, уже в 2025 году может заморозить в пивоварении и смежных отраслях инвестпроекты на 33,5 млрд рублей, подсчитали в Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП).

"Внезапное повышение ставки акциза спровоцирует обратный эффект, о чем свидетельствует опыт 2009 года, когда резкое повышение акциза привело к сокращению индустрии на 40% и росту теневого рынка до 15%-20%. В то же время предложенное увеличение акцизов приведет к заморозке инвестиционных проектов, а прогнозируемые инвестиции в развитие пивоваренной и смежных отраслей в 2025 году составляют порядка 33,5 млрд рублей", - сообщается в пресс-релизе АПП.

Как сообщалось, согласно проекту изменений в Налоговый кодекс, внесенному в Госдуму в "бюджетном пакете", акциз на пиво с содержанием этилового спирта от 0,5% до 8,6% в 2025 году предлагается увеличить с текущих 26 рублей до 30 рублей за 1 литр. В 2026-2027 годах – до 31 и 32 рублей за 1 литр соответственно. По действующему Налоговому кодексу, в 2025 году ставка должна была составить 27 рублей за 1 литр, в 2026-2027 годах – соответственно 28 и 29 рублей.

При этом АПП отмечает, что именно предсказуемая налоговая политика и усилия государства по обелению рынка в последние годы оказали стабилизирующий эффект и повысили прозрачность отрасли. В результате по итогам восьми месяцев легальное производство пива, по данным Росстата, выросло на 9%. Отчисления в бюджет в первой половине этого года выросло на 18,2%.

При этом в ассоциации выступают за ежегодную индексацию ставок акциза на уровне прогнозной инфляции. В числе мер, которые окажут положительный эффект на отрасль и в перспективе повысят доходную часть бюджета за счет развития индустрии, АПП называет увеличение пошлин на импортное пиво, установление пониженной ставки акциза для пива с невысоким уровнем содержания алкоголя и стимулирование инвестиционного потенциала за счет предоставления различных мер поддержки.

Ассоциация производителей пива, солода и напитков объединяет крупнейших производителей пивоваренной продукции – AB InBev Efes, "Балтика" и "Объединенные Пивоварни" (ООО "ОПХ").

Как сообщалось, планы по новому увеличению акцизов на пиво считают основным риском для пивоваренной отрасли и в Союзе российских пивоваров.