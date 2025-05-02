Тела трех авиапожарных обнаружили в Забайкалье

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Найдены тела трех пропавших 23 апреля в Тунгокоченском округе Забайкальского края пожарных-десантников, сообщает региональное министерство природных ресурсов в пятницу.

"Погибших обнаружили сотрудники Читинской авиабазы в лесном массиве в 10 км от табора", - говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, работает следственная группа. Уточняется, что 1 мая одна из поисковых групп обнаружила два рюкзака с продуктами пропавших пожарных-десантников.

Ранее сообщалось, что авиапожарные пропали 23 апреля, когда ушли в ближайшее село за продуктами. На следующий день к месту их дислокации прилетел вертолет с провизией, трех сотрудников на месте не оказалось, на связь они не выходили. Возбуждено уголовное дело.

Всего в тушении возгораний на территории Тунгокоченского округа задействованы около 766 лесных пожарных.