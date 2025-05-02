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МВД установило предполагаемого виновника крупного лесного пожара в Забайкалье

МВД установило предполагаемого виновника крупного лесного пожара в Забайкалье
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Жителя Читинского района Забайкальского края подозревают в поджоге сухой травы, из-за чего выгорело свыше 100 га леса, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Лес загорелся в районе села Бургень Читинского района. Местный житель приехал на свои сенокосные угодья и намеренно поджег сухую траву вокруг зимовья и на поле. Когда он потерял контроль над огнем, мужчина уехал, не сообщив никому о произошедшем.

Пламя перекинулось на деревья. Только на третий день пожарным расчетам удалось ликвидировать открытое горение. Ущерб оценивается в 152 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Забайкальский край МВД РФ Ирина Волк
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