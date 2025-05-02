МВД установило предполагаемого виновника крупного лесного пожара в Забайкалье
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Жителя Читинского района Забайкальского края подозревают в поджоге сухой травы, из-за чего выгорело свыше 100 га леса, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Лес загорелся в районе села Бургень Читинского района. Местный житель приехал на свои сенокосные угодья и намеренно поджег сухую траву вокруг зимовья и на поле. Когда он потерял контроль над огнем, мужчина уехал, не сообщив никому о произошедшем.
Пламя перекинулось на деревья. Только на третий день пожарным расчетам удалось ликвидировать открытое горение. Ущерб оценивается в 152 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.