Три пожара площадью более 2 тыс. га потушили в Забайкалье

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Более 20 пожаров на землях лесного фонда площадью 296,8 тыс. гектаров тушат в Забайкалье, за минувшие сутки в регионе ликвидировали три возгорания площадью 2,2 тыс. га, сообщила в субботу федеральная Авиалесоохрана.

"За 2 мая на землях лесного фонда ликвидировано 3 пожара на площади, пройденной огнем 2,2 тыс. га", - говорится в сообщении.

Из 23 пожаров, которые сейчас тушат в регионе, 15 уже локализованы на площади 255,3 тыс. га.

В тушении лесных пожаров в Забайкалье принимают участие 1 238 человек, из которых 1 203 от Авиалесоохраны и Забайкаллесхоза. Они используют 140 единиц спецтехники, на переброску сил по пожарам привлекли четыре вертолета.

Как сообщалось, к тушению крупного лесного пожара в Забайкальском крае площадью около 1,9 тыс. га были привлечены экипажи самолетов Ил-76 МЧС России.