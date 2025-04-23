В Забайкалье ввели федеральный режим ЧС из-за лесных пожаров

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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия ввела в Забайкальском крае режим ЧС федерального уровня из-за природных пожаров, сообщила пресс-служба МЧС. Это решение принято на заседании, которое глава министерства Александр Куренков провел 23 апреля.

"В целях стабилизации ситуации с лесными пожарами предлагается отнести обстановку в Забайкальском крае к чрезвычайной ситуации в лесах федерального уровня и установить режим функционирования "чрезвычайная ситуация" для соответствующих функциональных подсистем РСЧС", - заявил министр.

Правкомиссия также решила увеличить федеральную группировку МЧС на территории края.

"В ближайшее время в Забайкальский край будут дополнительно направлены два борта Ил-76 МЧС России и переброшены аэромобильные группировки из Красноярского и Хабаровского краев общим количеством 100 человек", - добавили в министерстве.

В регионе сейчас действуют 45 лесных пожаров на площади 192 тысячи га. Пожары тушат всего 1365 человек и 123 единицы техники.

По прогнозу Росгидрометцентра в регионе ожидается высокая ветровая нагрузка со скоростью ветра до 25-27 м/с.

С 7 апреля на территории Забайкалья действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера.