Комитет Госдумы предложил реформу выпуска и обращения ЦФА

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Рабочая группа комитета Госдумы по финансовому рынку направила в Минфин предложения по совершенствованию регулирования рынка цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с перечнем инициатив.

В документе отмечается, что благодаря активной позиции Минфина и ЦБ рынок таких активов превысил 700 млрд рублей. "При этом практика и накопленный опыт показывают, что для эффективного развития рынка ЦФА требуются законодательные и нормативные изменения", - говорится в письме, где излагаются основные направления реформы. В частности, предлагается уточнить налогообложение долговых ЦФА, запустить механизм секьюритизации, отменить повторную квалификацию для квалицированных инвесторов.

Налогообложение долга

Предлагается законодательно закрепить, что ЦФА являются долговым инструментом, рассказал собеседник агентства. Это поможет компаниям при выплате процентов по ЦФА-долгам относить данные выплаты к расходам.

В письме рабочей группы отмечается, что сейчас многие крупные эмитенты не выпускают долговые ЦФА, опасаясь налоговых доначислений, так как в Налоговом кодексе (НК) РФ нет прямого указания, что выплаты по ЦФА можно квалифицировать как выплату процентов по долгу и что эти выплаты могут уменьшать базу по налогу на прибыль. В результате потенциал рынка ЦФА в части долговых инструментов реализуется не в полной мере, отмечают депутаты.

"Эмитенты (...) несут риски споров с налоговыми органами по вопросу вычета соответствующих расходов, если ими занята оправданная позиция об экономической природе выплат по данным ЦФА как процентов по долговым инструментам", - говорится в материалах.

Расширение гибридных цифровых прав

Законодатели предлагают расширить возможности создания гибридных цифровых прав (ГЦП) - т.е. цифровых активов, которые могут одновременно включать в себя и финансовые права (как у ЦФА) и потребительские (как у утилитарных цифровых прав, УЦП).

Депутаты напоминают, что согласно Гражданскому кодексу включать в ГЦП в качестве "иного цифрового права" сейчас можно только УЦП: право получить вещь, право использовать объект интеллектуальной собственности или право на услугу. Однако в эти утилитарные права не входят имущественные права и из-за этого выпуск гибридных цифровых прав сильно ограничен.

"С учетом того, что в предмет УЦП, согласно приведенной норме, не входят имущество и имущественные права, а также с учетом отсутствия определения вещи в действующем гражданском законодательстве, как и четкого разделения понятий "имущество" и "вещь", возможности структурирования и выпуска ГЦП имеют значимые ограничения", - говорится в пояснительной записке.

Секьюритизация через ЦФА

Депутаты также предлагают запустить механизм секьюритизации на долговом рынке через ЦФА.

Сейчас конвертация долгов по ЦФА в ценные бумаги для последующей продажи инвесторам и получения средств затруднена. Авторы инициативы приводят две причины. Первая - СФО (специальные финансовые общества), которые по закону занимаются секьюритизацией, не имеют права выпускать ЦФА. Предлагается снять это ограничение, прописанное в законе "О рынке ценных бумаг", уточнив, что предметом деятельности СФО может быть "приобретение и осуществление эмиссии цифровых финансовых активов, в том числе обеспеченных залогом денежных требований по кредитным договорам и договорам займа".

Вторая проблема - банки, даже если они сами выпустят ЦФА, обеспеченные кредитами, то все равно будут обязаны учитывать эти кредиты на своем балансе. Это обусловлено тем, что положение ЦБ (N 605-П) не содержит прямого указания на возможность прекращения признания финансового актива при выпуске ЦФА несмотря на то, что такая норма предусмотрена международным стандартом финансовой отчетности МСФО для случаев, когда все риски и выгоды от актива переходят другому лицу.

Предлагается уточнить данные правила. Как следует из пояснительных материалов, это позволит банкам применять упрощенный порядок учета, как при передаче участия в кредите; снизить регуляторную нагрузку и не учитывать такие кредиты в расчетах нормативов капитала (Н1), концентрации (Н6) и связанных лиц (Н25); не создавать резервы на потери по этим кредитам.

Доступ институционалов

Авторы поправок предлагают уточнить правовой механизм работы с цифровыми финансовыми активами, через номинального держателя в первую очередь, в интересах институциональных инвесторов. "В настоящее время законодательство в области ЦФА не позволяет институциональным инвесторам (управляющим компаниям, инвестиционным фондам, страховым компаниям, НПФ и т.д.) полноценно использовать механизм работы через номинального держателя для покупки и совершения сделок с ЦФА", - отмечают авторы.

В частности, не урегулирован вопрос, в чью пользу возникают права при первичном размещении, если ЦФА приобретает номинальный держатель по поручению клиента (депонента). Кроме того, закон не позволяет совершать сделки между депонентами одного номинального держателя без обращения к информационной системе - в отличие от действующего порядка по ценным бумагам.

Предлагается внести изменения в закон о ЦФА и разрешить номинальному держателю приобретать такие активы по поручению депонента, при этом права возникают сразу у депонента; разрешить сделки между депонентами одного номинального держателя без внесения записей в реестр ЦФА, по аналогии с порядком, предусмотренным в законе о рынке ценных бумаг.

Авторы поправок также отмечают, сейчас для расчета рыночного риска и норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) ЦФА оцениваются по тем же нормам, что и финансовые инструменты, цифровыми аналогами которых они являются (например, облигации или структурные облигации, привязанные к стоимости базовых активов). При это ЦФА не соответствуют критериям включения в перечень высоколиквидных активов (ВЛА). "Такой подход к оценке ЦФА приводит к тому, что финансовый инструмент ЦФА существенно проигрывает классическим облигациям с точки зрения влияния на банковские нормативы, что в конечном итоге сдерживает инвестиции институциональных инвесторов в ЦФА", - отмечают авторы.

Авторы инициативы предлагают формализовать ЦФА на денежные требования как высоколиквидные активы в расчетах нормативов краткосрочной ликвидности.

Квалификация инвесторов при операциях с ЦФА

Авторы поправок указывают на юридическую коллизию, которая мешает квалифицированным инвесторам работать с ЦФА без повторной процедуры подтверждения статуса.

Сейчас статус квалифицированного инвестора - обязательное условие для доступа к некоторым сложным или рисковым финансовым инструментам, включая ЦФА, предназначенные только для квалифицированных инвесторов. Этот статус присваивают брокеры, управляющие компании, депозитарии. При этом операторы информационных систем (ОИС), в которых выпускаются ЦФА, тоже могут определять круг квалифицированных инвесторов. Однако в действующей нормативной базе не предусмотрено, чтобы эти операторы могли признавать уже имеющийся статус квалифицированного инвестора, если он был ранее присвоен другой уполномоченной организацией. То есть если инвестор уже получил статус "квала" у брокера, он все равно должен повторно пройти квалификацию у ОИС, чтобы получить доступ к ЦФА. Предлагается при покупке ЦФА признать квалификацию, присвоенную другим уполномоченным лицом без необходимости повторного прохождения процедуры.

Поправки также предлагают пересмотреть расчет стоимости активов страховой компании при вложении в ЦФА. "Внесение изменений позволит повысить заинтересованность страховых компаний к рынку ЦФА и будет стимулировать организации в увеличении инвестиционных портфелей за счет вложений в ЦФА. В настоящее время инвестирование собственных средств (капитала) страховых организаций в ЦФА приводит к необходимости резервирования активов в размере 100%", - говорится в материалах.

Также предлагается позволить операторам информационных систем по выпуску ЦФА привлекать регистраторов для ведения реестра акций непубличных акционерных обществ, на которые были выпущены ЦФА. "Действующие нормы законодательства приводят к тому, что на рынке ЦФА на текущий момент отсутствуют случаи по выпуску и обращению ЦФА, удостоверяющих права участия в капитале непубличного акционерного общества", - говорится в документе.

В случае поддержки озвученных предложений Минфином, комитет Госдумы готов инициировать соответствующие законодательные инициативы, сообщил источник "Интерфакса".