Минтранс перечислил обязательства авиакомпаний перед пассажирами задержанных рейсов

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Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпании в случае сбоя расписания должны соблюдать федеральные авиационные правила, спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров, заявил замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин.

Вопросы соблюдения прав пассажиров обсуждались на заседании координационного штаба по ситуации с выполнением авиаперевозок в майские праздники. Поводом стали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов РФ, которые привели к массовым задержкам и отменам рейсов авиакомпаний, говорится в сообщении Минтранса.

В случае задержки рейса авиакомпания обязана обеспечить пассажирам доступ в комнату матери и ребенка (с детьми до семи лет); при ожидании отправления рейса более двух часов - прохладительные напитки, более четырех часов - горячее питание (далее в дневное время - каждые шесть часов, в ночное время - каждые восемь часов). При ожидании вылета более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время авиакомпания должна обеспечить размещение в гостинице (с трансфером туда и обратно). Также перевозчики обязаны обеспечить хранение багажа пассажиров.

"Длительное ожидание на борту воздушного судна в ожидании открытия аэропорта недопустимо. Перевозчики и аэропорты должны принять меры по оперативному решению таких ситуаций", - добавил Потешкин, которого цитирует пресс-служба.

На особом контроле должна быть перевозка ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих, добавили в ведомстве. Каждый такой пассажир должен быть доставлен в пункт назначения, при необходимости нужно подключать другие виды транспорта.