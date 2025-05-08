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"Аэрофлот" рассчитывает вернуться к штатному расписанию в ближайшие 1,5 часа

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" ожидает, что вернется к штатному расписанию рейсов к 18:00 мск четверга, сообщила компания.

Речь идет о собственных рейсах перевозчика, а также дочерней авиакомпании "Россия" под кодом SU.

"Ситуация с вынужденными задержками и многочисленными уходами воздушных судов на запасные аэродромы, наблюдавшаяся 6 и 7 мая, вызвана непрогнозируемыми по времени ограничениями использования воздушного пространства, вводимыми в районах аэропортов Центральной России, а также временными закрытиями аэропортов московского авиаузла на прилет и вылет самолетов", - заявили в компании.

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"При этом, мы понимаем, что пассажирам, находившимся в моменте в аэропорту или на борту самолетов, длительно ожидающих перелет в пункт назначения с запасных аэродромов, непросто относиться к сложившейся ситуации спокойно и объективно", - добавили в "Аэрофлоте".

По данным компании, за период с 16:00 мск 6 мая по 12:00 мск 8 мая на запасные аэродромы ушло 65 собственных рейсов "Аэрофлота", отменено - 97. Максимальное время ожидания перелета с запасного аэродрома составило 30 часов.

Для стабилизации расписания и взаимодействия с пассажирами усилены дежурные смены наземных служб и представительств авиакомпании в аэропортах; предоставляются напитки и питание, идет расселение пассажиров длительно задерживаемых рейсов (при наличии свободных номеров в гостиницах), перечислили в компании.

В аэропортах центральной части РФ 6 и 7 мая наблюдались массовые задержки и отмены рейсов, вызванные ограничениями Росавиации на фоне атаки украинских беспилотников. На данный момент, по заверению авиавластей, ситуация в аэропортах Москвы в целом стабилизирована, в других регионах - из-за позднего прибытия самолетов еще есть задержки.

Аэрофлот
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