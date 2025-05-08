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Авиатранспорт в РФ вернется к штатному расписанию к вечеру четверга

Авиатранспорт в РФ вернется к штатному расписанию к вечеру четверга
Фото: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании, столкнувшиеся с ограничениями воздушного движения в центральной части страны за последние два дня, должны вернуться к штатному расписанию к вечеру четверга, прогнозируют в Минтрансе РФ.

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"Сейчас аэропорты московского региона - "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" - работают штатно, принимают и отправляют рейсы. На сегодняшнее утро в указанных аэропортах задержан на вылет 51 рейс, на прилет 43 рейса. На задержанных рейсах будет перевезено более 14 тыс. человек. Ожидаем, что к 18:00 сегодня, 8 мая 2025 года, вернемся к штатному расписанию", - сообщили в пресс-службе Минтранса.

Сегодня глава ведомства Роман Старовойт посетит аэропорты Московского авиаузла, где проконтролирует ситуацию с обслуживанием пассажиров в связи с задержкой рейсов, добавили в пресс-службе.

На ключевых железнодорожных направлениях на ближайшие даты имеются свободные места, отметили в Минтрансе. При необходимости по заявке Росавиации количество мест может быть увеличено за счет изменения схем поездов, добавления вагонов. Так, на направлении Москва - Санкт-Петербург сегодня в наличии 2546 свободных мест, из Петербурга в Москву - 4508 мест. На завтра - 8433 и 8108 мест соответственно.

Минтранс Роман Старовойт
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