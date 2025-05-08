Поиск

Почти 2,5 тыс. пассажиров ожидают вылета в аэропортах Сибири

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Задержки рейсов объявлены в связи поздним прибытием воздушных судов из московского авиаузла в аэропортах городов Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Норильска, Омска, Томска, сообщает в четверг Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Общее число пассажиров, ожидающих вылета - 2 440 человек.

В международном аэропорту Барнаул имени Г. С. Титова задержаны вылеты воздушных судов авиакомпаний "Сибирь" и "Уральские авиалинии" в Москву. Ожидают выполнения рейса свыше 300 пассажиров.

В международном аэропорту Горно-Алтайска задержаны вылеты воздушных судов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Сибирь" в Москву. В настоящее время 250 пассажиров ожидают посадки на борт.

В международном аэропорту Кемерово имени А. А. Леонова объявлена задержка отправления рейса авиакомпании "Аэрофлот" и "Сибирь" в Москву, ожидают более 350 пассажиров.

В международном аэропорту Красноярск имени Д. А. Хворостовского отложено выполнение рейса авиакомпании "Аэрофлот", его ожидают более 180 пассажиров.

В международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина задержаны рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Сибирь", "Победа" в города Москву, Норильск и Стамбул (Турция). Посадку на борт самолета ожидают более 700 пассажиров.

В международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпаний "Сибирь" в города Москву и Красноярск. Более 360 пассажиров, в том числе дети, ожидают вылета.

В международном аэропорту Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева объявлена задержка выполнения авиарейсов авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Аэрофлот" в Москву, ожидают свыше 300 пассажиров, из них 26 детей.

Барнаульской, Горно-Алтайской, Кемеровской, Красноярской, Новосибирской, Норильской, Омской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.

Сибирь Барнаул Горно-Алтайск Кемерово Красноярск Новокузнецк Омск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское вырос за сутки на 50 см

Путин и Си Цзиньпин побеседовали перед началом переговоров с участием делегаций

Путин заявил, что развитие отношений РФ и КНР не направлено против кого бы то ни было

Си Цзиньпин отметил, что развитие отношений РФ и КНР способствуют процветанию двух стран

"АЛРОСА" добыла самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества

"АЛРОСА" добыла самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества

Авиатранспорт в РФ вернется к штатному расписанию к вечеру четверга

Авиатранспорт в РФ вернется к штатному расписанию к вечеру четверга

Путин заявил, что будет рад посетить Китай с официальным визитом

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле

Аэропорт Новокузнецка возобновил работу

Си Цзиньпин заявил, что его визит в Москву придаст мощный импульс сотрудничеству КНР и РФ

Си Цзиньпин заявил, что его визит в Москву придаст мощный импульс сотрудничеству КНР и РФ
Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана44 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне151 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов208 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6333 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });