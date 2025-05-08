Почти 2,5 тыс. пассажиров ожидают вылета в аэропортах Сибири

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Задержки рейсов объявлены в связи поздним прибытием воздушных судов из московского авиаузла в аэропортах городов Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Норильска, Омска, Томска, сообщает в четверг Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Общее число пассажиров, ожидающих вылета - 2 440 человек.

В международном аэропорту Барнаул имени Г. С. Титова задержаны вылеты воздушных судов авиакомпаний "Сибирь" и "Уральские авиалинии" в Москву. Ожидают выполнения рейса свыше 300 пассажиров.

В международном аэропорту Горно-Алтайска задержаны вылеты воздушных судов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Сибирь" в Москву. В настоящее время 250 пассажиров ожидают посадки на борт.

В международном аэропорту Кемерово имени А. А. Леонова объявлена задержка отправления рейса авиакомпании "Аэрофлот" и "Сибирь" в Москву, ожидают более 350 пассажиров.

В международном аэропорту Красноярск имени Д. А. Хворостовского отложено выполнение рейса авиакомпании "Аэрофлот", его ожидают более 180 пассажиров.

В международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина задержаны рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Сибирь", "Победа" в города Москву, Норильск и Стамбул (Турция). Посадку на борт самолета ожидают более 700 пассажиров.

В международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпаний "Сибирь" в города Москву и Красноярск. Более 360 пассажиров, в том числе дети, ожидают вылета.

В международном аэропорту Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева объявлена задержка выполнения авиарейсов авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Аэрофлот" в Москву, ожидают свыше 300 пассажиров, из них 26 детей.

Барнаульской, Горно-Алтайской, Кемеровской, Красноярской, Новосибирской, Норильской, Омской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.