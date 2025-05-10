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Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту 3,5 км

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту 3,5 км
Карымская сопка. Архивное фото.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Карымский вулкан на Камчатке в субботу выбросил столб пепла, сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), вечером 10 мая из вулкана Карымского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 3,5 тыс. м", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении в акваторию Тихого океана. На пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет.

Карымскому присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Карымский (высота - 1 тыс. 536 м) - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.

Карымский МЧС России Камчатка Петропавловск-Камчатский
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