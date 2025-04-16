В Минэнерго заявили, что освоение нефтяных ТРИЗ нужно даже при работе сделки ОПЕК+

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Государственная поддержка разработки трудноизвлекаемых нефтяных запасов (ТРИЗ) нужна даже при наличии соглашения ОПЕК+, так как необходима устойчивая ресурсная база для поддержания добычи, заявил "Интерфаксу" директор департамента нефтегазового комплекса министерства энергетики РФ Антон Рубцов в кулуарах Евразийского нефтегазового форума.

В начале апреля замминистра финансов Алексей Сазанов заявил "Интерфаксу", что тема льготирования трудноизвлекаемых запасов нефти не будет обсуждаться, пока действует сделка ОПЕК+. "Пока действует сделка ОПЕК+, нет. Если сделка ОПЕК+ будет завершаться, и будут потребности и возможности дополнительной добычи, тогда мы готовы будем рассматривать", - сказал он, отвечая на вопрос, изучаются ли варианты льгот для трудных запасов нефти.

"Минэнерго точно будет разрабатывать комплекс мер поддержки освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов, потому что России необходимо поддерживать добычный потенциал. Даже придерживаясь обязательств в рамках соглашения ОПЕК+, мы должны иметь устойчивую ресурсную базу для поддержания добычи на долгосрочном горизонте. А ресурсная база объективно ухудшается, это во всем мире происходит", - парировал Рубцов.

Глава департамента Минэнерго отметил, что для освоения трудноизвлекаемых запасов необходимы два ключевых фактора - экономические условия и технологическое развитие.

"Соответственно, ТРИЗам нужна нормальная экономика, и Минэнерго намерено искать способы налоговой поддержки. Например, расширение НДД, работа с инструментами поддержки методов увеличения нефтеотдачи. А также будем совместно с Минпромторгом и другими заинтересованными ФОИВами предлагать способы поддержки нефтегазового оборудования и технологий. Нужны эффективные и масштабируемые отечественные технологии. Это позволит оптимизировать издержки, а также найти баланс между экономическими стимулами и скоростью технологического развития", - добавил Рубцов.

"Нам никуда не деться, все равно совместными усилиями придется искать решения, позволяющие развивать трудноизвлекаемые запасы России", - подчеркнул он.