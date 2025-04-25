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Апелляция поддержала передачу иска держателей дефолтных бондов "Росгео" в суд общей юрисдикции

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Девятый Арбитражный апелляционный суд поддержал решение Арбитражного суда Москвы о передаче дела по дефолтным облигациям АО "Росгео" в суд общей юрисдикции первой инстанции через Московский городской суд.

Согласно картотеке арбитражных дел, суд оставил без удовлетворения соответствующую жалобу Андрея Забродина, который представляет интересы истцов. Жалоба рассматривалась без вызова лиц, участвующих в деле.

Как сообщалось, "Росгеология" в середине октября 2024 года допустила дефолт по выплате номинальной стоимости классических бондов 1-й серии на 6 млрд рублей. Причина - отсутствие у эмитента денежных средств и иных источников для исполнения обязательств, о чем компания заранее уведомила - еще в сентябре. Отмечалось, что "Росгеология" ищет источники для погашения бондов, в том числе за счет средств государственной поддержки, а также планирует начать переговоры с держателями бумаг о продлении срока погашения.

В октябре в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление к "Росгео" от САО "РЕСО-Гарантия", ООО "Общество страхования жизни "РЕСО-гарантия", ООО "Управляющая компания "Коммершиал Проперти Траст", ООО "Автоэкспертфинанс", АО Банк "РЕСО кредит", их интересы представляет Андрей Забродин. В марте суд поддержал ходатайство "Росгео" о передаче иска на рассмотрение в Московский городской суд для направления в суд общей юрисдикции.

Всего за время рассмотрения дела в арбитражном суде изъявили желание присоединиться к иску 92 лица, в том числе БКС Банк, "Инвестсервис" и "Таграс холдинг", сообщал представитель Забродина в ходе судебных заседаний. Общая сумма требований признанных (в ходе предварительного заседания суд определил 63 лица в качестве присоединившихся к иску - ИФ) и потенциальных истцов превышает 4,2 млрд рублей.

С января "Росгеология" начала допускать дефолты при выплате купонов облигаций серии 001Р-02. Купоны по займу переменные, ежемесячные, рассчитываются как среднее значение ключевой ставки ЦБ плюс премия 2,5% годовых.

"Росгеология" - госхолдинг, объединяющий более 40 геологических предприятий, работающих в регионах России и за рубежом. Осуществляет все виды геологоразведочных работ (от региональных исследований на все виды полезных ископаемых до подсчета запасов и ввода в эксплуатацию месторождений), обладает уникальными компетенциями в области морской геологии и работы на шельфе.

Росгеология Росгео Арбитражный суд Москвы Андрей Забродин
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