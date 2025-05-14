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Трамп надеется на хорошие новости об украинском урегулировании 14, 15 или 16 мая

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется получить позитивные сигналы насчет урегулирования украинского конфликта в среду, четверг или в пятницу.

"Я думаю, мы получим довольно хорошие новости об этом сегодня. А может быть - завтра или в пятницу", - приводят американские СМИ слова Трампа, прибывшего в среду с визитом в Катар.

Президент США на встрече с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани также отметил "активную роль" Дохи в посредничестве между Россией и Украиной для урегулирования украинского конфликта.

Ранее в среду Трамп заявил, что не исключает визита на днях в Стамбул, если увидит, что РФ и Украина на переговорах там имеют шансы на урегулирование конфликта.

США Дональд Трамп Украина РФ
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