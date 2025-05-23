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На ликвидацию последствий ЧП в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд руб.

На ликвидацию последствий ЧП в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд руб.
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило дополнительно более 7,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

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"Средства будут направлены Росморречфлоту на изготовление и установку трех специальных защитных сооружений - коффердамов над затонувшими фрагментами танкеров. Они будут функционировать как укрытия, что позволит снизить риски новых разливов нефтепродуктов при их откачке из затонувших фрагментов танкеров", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Согласно сообщению, ранее на проектирование коффердамов, а также на демонтаж ряда конструкций на затонувших фрагментах танкеров правительств было выделило более 1 млрд рублей.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало 2,4 тыс. тонн мазута.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 23 мая 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Керченский пролив
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