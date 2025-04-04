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Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе в 84,943 млрд руб.

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе в 84,943 млрд руб.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Росприроднадзор завершил оценку ущерба от разлива мазута, произошедшего в результате крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239"в Керченском проливе в декабре 2024 года, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

"Предъявленные требования: "Волгатранснефть" - владелец 239 танкера ("Волгонефть 239" - ИФ) - 35,483 млрд рублей и "Кама-Шиппинг" - это владелец 212-го ("Волгонефть 212" - ИФ) - 49,46 млрд рублей. Общая сумма ущерба, рассчитанная Росприроднадзором и предъявленная, составила 84,943 млрд рублей. На сегодняшний момент эти требования направлены судовладельцам, у компаний есть ровно месяц для того, чтобы решить, в каком порядке они будут возмещать причиненный ущерб. И по истечению этого месяца будут направлены исковые заявления в суд", - сказала она.

Две комиссии Ространснадзора с участием экспертов Минтранса России и Росморречфлота завершили расследование причин крушения танкеров.

"Основные причины аварийных случаев, по данным заключения комиссии, - невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России. Материалы расследования будут переданы в Следственный комитет Российской Федерации", - прокомментировал итоги расследования министр транспорта Роман Старовойт.

Отмечается, что комиссии Ространснадзора также подготовили ряд предложений по организационным и правовым мерам, которые позволят избежать подобных аварий в будущем, в том числе - ввести превентивный мониторинг исполнения судами установленных для них ограничений по сезону и районам плавания и срокам освидетельствований.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Росприроднадзор Светлана Радионова
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