Правопреемник Halliburton в РФ получил разрешение на покупку российского бизнеса Aggreko

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Нефтесервисная компания "БурСервис", ставшая преемницей Halliburton в России, получила разрешение на покупку российского бизнеса британской Aggreko, сообщается в распоряжении президента Владимира Путина. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Речь идет о покупке 100% в ООО "Аггреко Евразия", 99% которого принадлежит Aggreko Holdings Ltd, еще 1% - Aggreko UK Ltd.

"Аггреко Евразия" работает на территории СНГ с 2008 года, предоставляет комплексные услуги по обеспечению гибкого мобильного энергоснабжения и температурному контролю для строящихся и действующих предприятий в различных секторах экономики: нефтегазовой, цементной, стекольной, горнорудной и других отраслях. В 2024 году выручка компании превысила 9,9 млрд рублей, чистая прибыль составила 2,43 млрд рублей.

Британская Aggreko объявила о намерении продать этот бизнес, который в основном сосредоточен в России, еще в марте 2022-го. Компания управляла этим активом отдельно от остальной части Aggreko для поддержки сотрудников, прекратив при этом инвестиции в развитие проекта.

"БурСервис" - один из крупнейших нефтесервисных подрядчиков России, ставший преемником российских активов Halliburton. Компания специализируется на оказании услуг в области бурения и разработки нефтегазовых месторождений, объединяет производственные базы в восьми регионах России.

Aggreko является одним из мировых лидеров в области портативного энергоснабжения и температурного контроля. Компания предоставляет услуги по обеспечению мобильного энергоснабжения, промышленного охлаждения и обогрева для промышленных предприятий, нефтехимической и нефтегазовой промышленности, тепличных хозяйств и энергетического сектора, крупных спортивных и зрелищных мероприятий и инфраструктурных объектов. Головной офис компании находится в Великобритании, география присутствия охватывает порядка 100 стран мира. Оборудование Aggreko проектируется и собирается на собственном производстве в Шотландии.