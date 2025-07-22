Дума отменила двухлетний запрет для бывших чиновников на работу в структурах "Ростеха"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Бывшие федеральные госслужащие смогут без двухлетнего перерыва работать в компаниях, подконтрольных госкорпорации "Ростех", следует из закона № 1059849-7, принятого Госдумой.

По действующему законодательству, гражданин России, который во время госслужбы входил в коллегиальные органы управления коммерческой организации, более 50% акций которой принадлежит "Ростеху", не вправе в течение двух лет после увольнения с федеральной государственной службы устраиваться в такую организацию, оказывать ей услуги или входить в состав ее руководства.

Принятая депутатами поправка полностью исключит этот запрет из закона "О государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех".

Поправка вступит в силу со дня официального опубликования.