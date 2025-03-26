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Минцифры предложило провести пилот по взаимодействию госорганов, банков и операторов для борьбы с кибермошенничеством

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минцифры России предлагает с середины мая провести пилотный проект по оперативному взаимодействию правоохранительных и государственных органов, банков и операторов связи для противодействия телефонным и интернет-мошенникам в рамках создания антифрод-платформы.

Проект постановления правительства, разработанный Минцифры, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в среду для общественного обсуждения, которое продлится до 9 апреля.

Пресс-служба ведомства напоминает, что накануне Госдумой был принят внесённый правительством закон о борьбе с кибермошенничеством, одной из мер которого является создание антифрод-платформы для взаимодействия госорганов, банков, операторов связи, которая, по мысли разработчиков, позволит эффективнее предотвращать и пресекать телефонное и онлайн-мошенничество.

"С 12 мая 2025 года по 1 марта 2026 года планируется провести пилотный проект по оперативному взаимодействию правоохранительных органов, уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, Банка России, банков и операторов связи для противодействия правонарушениям с использованием цифровых технологий и исключению их последствий", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По информации Минцифры, целью проекта является "создание эффективного механизма оперативного взаимодействия и информационного обмена его участников для противодействия правонарушениям с использованием Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) с применением государственной информационной системы (ГИС) противодействия киберпреступлениям".

"Проведение проекта позволит протестировать механизмы функционирования системы, определить категории данных, необходимых для эффективного противодействия, выработать и реализовать превентивные меры, направленные на борьбу с кибермошенничеством", - заявляет пресс-служба министерства.

Согласно тексту проекта постановления, в задачи пилота, в том числе входят: подготовка предложений по архитектуре системы, включая ее компоненты, для оперативного взаимодействия и информационного обмена участников, апробация механизмов функционирования системы, взаимодействия с участниками, первичной проверки эффективности выявления и противодействия правонарушениям с использованием ИКТ, а также определение правовых оснований для информационного обмена, разработка и подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты.

Предполагается, что в пилоте примут участие Минцифры, ФСБ, Росфинмониторинг, ФСТЭК, Генпрокуратура, МВД, Банк России, банки, операторы связи и другие заинтересованные участники, сообщает пресс-служба министерства.

"Нововведения позволят защитить граждан от мошеннических действий и усилит их безопасность в интернете", - отмечается в сообщении.

Ранее для общественного обсуждения был представлен проект Минцифры о проведении в РФ в те же даты пилотного проекта, направленного на борьбу с фишинговыми сайтами, которые маскируются, в частности, под ресурсы органов государственной власти и используют схожие с ними доменные имена.

Минцифры РФ
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