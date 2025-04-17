В РФ планируют ввести возможность заявить о киберпреступлении через "Госуслуги"

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Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ планирует обсудить с правоохранительными органами возможность реализации на портале "Госуслуг" функции подачи заявления о киберпреступлении, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

Он отметил, что обсуждение планируется в рамках подготовки второго пакета мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

"Мы, в том числе, будем обсуждать возможность - это надо будет обсуждать с МВД, с правоохранительными органами - подать заявление на конкретный данный вид преступления через "Госуслуги" - для того, чтобы максимально быстро пошла реакция", - сказал Шадаев в рамках конференции Data Fusion.

Он напомнил, что принятый в марте закон предусматривает создание антифрод-платформы, которая предполагает бесшовное онлайн-взаимодействие всех участников - правоохранительных органов, банков и операторов связи, цифровых платформ.

"А теперь обсуждаем, что нам надо все-таки, наверное, чтобы была возможность подать заявление (о преступлении - ИФ) в электронном виде, чтобы реакция была моментальной. И заморозка счетов, и блокирование и т.д.", - сказал глава Минцифры.

Госдума 25 марта приняла закон о мерах по борьбе с кибермошенничеством.

В дополнение к нему готовится второй пакет мер, который, как ранее говорил Шадаев, планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию.

Он заявлял, что в новый законопроект планируется включить множество мер, в первую очередь - по борьбе с дропперами (посредниками, помогающими мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства).

Также предлагается предусмотреть ответственность банков перед жертвами мошенников, если банковские системы безопасности недостаточно эффективны.