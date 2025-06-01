Второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством в РФ будет включать уголовную ответственность

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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Разрабатываемый правительством РФ второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством будет включать меры уголовной и административной ответственности, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко в воскресенье.

"Сейчас правительство прорабатывает второй пакет мер, направленный на ужесточение борьбы с мошенничеством. Если до этого мы использовали, в основном, технические и информационные инструменты, то теперь также предусматриваем уголовную и административную ответственность для мошенников", - сказал Григоренко, слова которого приводит аппарат вице-премьера.

Он напомнил, что с 1 июня вступили в силу ряд положений закона по борьбе с мошенниками.

В честности, речь идет о запрете на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Кроме того, согласно вступившему закону, теперь сообщения с кодом доступа к Госуслугам не будет отправляться, пока пользователь говорит по телефону. Кроме того, законом запрещается передача пользователем своей сим-карты другим людям, за исключением близких родственников. Мера поможет бороться с дропперами (посредники, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать украденные средства).

Ряд мер закона начнут действовать в августе и сентябре - например, возможность ввести самозапрет на международные звонки и спам-обзвоны.