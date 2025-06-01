Поиск

Второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством в РФ будет включать уголовную ответственность

Второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством в РФ будет включать уголовную ответственность
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Разрабатываемый правительством РФ второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством будет включать меры уголовной и административной ответственности, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко в воскресенье.

"Сейчас правительство прорабатывает второй пакет мер, направленный на ужесточение борьбы с мошенничеством. Если до этого мы использовали, в основном, технические и информационные инструменты, то теперь также предусматриваем уголовную и административную ответственность для мошенников", - сказал Григоренко, слова которого приводит аппарат вице-премьера.

Он напомнил, что с 1 июня вступили в силу ряд положений закона по борьбе с мошенниками.

В РоссииЭксперимент по борьбе госорганов, банков и операторов с мошенниками продлится 10 месяцевЧитать подробнее

В честности, речь идет о запрете на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Кроме того, согласно вступившему закону, теперь сообщения с кодом доступа к Госуслугам не будет отправляться, пока пользователь говорит по телефону. Кроме того, законом запрещается передача пользователем своей сим-карты другим людям, за исключением близких родственников. Мера поможет бороться с дропперами (посредники, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать украденные средства).

Ряд мер закона начнут действовать в августе и сентябре - например, возможность ввести самозапрет на международные звонки и спам-обзвоны.

Правительство РФ Дмитрий Григоренко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дроны атаковали Мурманскую область

Дроны атаковали воинскую часть в иркутском поселке

Песков отметил, что в Кремле очень внимательно отслеживают каждое слово Трампа

Еще один участок железнодорожных путей поврежден в Брянской области

Подрыв железнодорожного моста в Курской области

Объезд места подрыва моста в Курской области организован через Железногорск

Объезд места подрыва моста в Курской области организован через Железногорск

Стрелявший с крыши дома житель Мурманска скончался в больнице

Обрушение моста на поезд в Брянской области

Путин всю ночь получал доклады о произошедшем в Курской и Брянской областях

Обрушение моста на поезд в Брянской области

Один пострадавший в Брянской области ребенок находится в реанимации

Обрушение моста на поезд в Брянской области

Трое пострадавших в Брянской области, в том числе младенец, в тяжелом состоянии

Трое пострадавших в Брянской области, в том числе младенец, в тяжелом состоянии
Обрушение моста на поезд в Брянской области

СКР подтвердил, что мосты в Брянской и Курской областях обрушились после подрывов

Хроники событий
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области7 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6462 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2282 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });