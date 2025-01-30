В России в 2024 году темп роста портфеля ипотечных кредитов банков упал в 2,8 раза

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) банков с учетом приобретенных прав требований в 2024 году увеличился на 1 трлн 893,1 млрд рублей, или на 10,4%, до 20 трлн 100 млрд рублей, следует из информации на сайте Банка России.

Для сравнения: рост портфеля в 2023 году составил 4 трлн 139,9 млрд рублей, или на 29,5%, в 2022 году - 2 трлн 40,0 млрд рублей, или на 17,0%, в 2021 году - 2 трлн 513,6 млрд рублей, или на 26,4%. Таким образом, в 2024 году темп роста портфеля упал в 2,8 раза по отношению к 2023 году.

По состоянию на 1 января 2025 года на ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ) приходилось 23,9% ипотечного портфеля (4,8 трлн рублей), этот вид ипотечной задолженности по за год уменьшился на 3,6%.

В декабре 2024 года годовые темпы роста портфеля ИЖК снизились до 10,4% с 11,8%.

Как отмечается в обзоре на сайте ЦБ, в декабре динамика выдачи ИЖК была умеренной, и не отмечалось характерного для последнего месяца года всплеска кредитования - банки предоставили 73,4 тысячи ИЖК (+1,5% к ноябрю) на сумму 291,1 млрд рублей (+6,1%), что отразило снижение спроса ипотечных заемщиков на фоне повышенных процентных ставок по рыночным предложениям банков и завершения программы безадресной льготной ипотеки.

Около 80% выдач ИЖК в декабре приходилось на программы господдержки - было предоставлено кредитов на 233,1 млрд рублей (+14,1% за месяц).

По итогам второго полугодия 2024 года выдачи ИЖК с господдержкой сократились в 1,5 раза по сравнению с первым полугодием, а в целом за 2024 год выдачи льготных ИЖК были на 23,9% ниже, чем годом ранее (3,6 трлн рублей против 4,8 трлн рублей в 2023 году).

Объем выдачи ИЖК по ДДУ в декабре увеличился на 16,5%, до 187,2 млрд рублей. Объем ИЖК, предоставленных на цели индивидуального жилищного строительства (ИЖС), продолжил сокращаться - на 10,2%, до 21,8 млрд рублей.

В январе 2025 года ожидается снижение текущего объема выдачи ипотеки с господдержкой, что характерно для начала года. По оперативным данным АО "ДОМ.РФ", по льготным ипотечным программам в первые три недели месяца было предоставлено около 44 млрд рублей против 118 млрд рублей за аналогичный период декабря.

Общая выдача кредитов физлицам за 2024 год составила 26,8 трлн рублей (+2,6% к 2023 году) При этом доля ИЖК в общем объеме выданных кредитов физлицам в 2024 году снизилась до 18,2% с 29,8% в 2023 году.

При общем объеме розничного портфеля (без учета приобретенных прав требования) на начало 2025 года 35,0 трлн рублей (+5,4% за год) на ИЖК приходилось около 55%, на беззалоговые потребительские кредиты - 36% (в том числе около 13% - на кредитные карты), на автокредиты - почти 7%.

Средневзвешенная ставка по ИЖК в декабре 2024 года снизилась до 8,47% годовых (9,01% в ноябре), что связано с увеличением доли ИЖК по программам господдержки, ставки по которым традиционно ниже.

Процентная ставка по ИЖК по ДДУ сохранилась на уровне 6,1%. Одновременно на рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК также была ниже уровня прошлого месяца: 13,4% против 13,9% месяцем ранее.

Доля просроченных кредитов в совокупном ипотечном портфеле за 2024 год увеличилась до 0,50% с 0,34%, их объем за год вырос на 35,2 млрд рублей, или на 57,4%, до 96,4 млрд рублей.

Показатели ипотечного жилищного кредитования физлиц-резидентов в декабре 2024 года: