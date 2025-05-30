Иноагентом признаны демограф Алексей Ракша и правозащитник Александр Черкасов

Правозащитник Александр Черкасов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Минюст включил в реестр иностранных агентов шесть человек и одну организацию - проект "Москва против мобилизации". С учетом этих шести фигурантов количество физических и юридических лиц, включенных в реестр иноагентов превысило одну тысячу.

Реестр пополнили демограф Алексей Ракша, писатель Алексей Экслер, фотограф Евгений Фельдман, правозащитники Александр Черкасов, Александра Поливанова и Григорий Охотин.

Всем семи новым иноагентам вменяют распространение фейков о решениях и политике российских властей.

Григорий Охотин, кроме того, "обеспечивает деятельность организации, включенной в реестр иностранных агентов" и выступал против СВО, сказано в пресс-релизе.

Александре Поливановой тоже вменили выступления против СВО, а также участие в распространении контента иноагентов.

По данным Минюста, Алексей Ракша и Евгений Фельдман участвовали в создании и распространении контента иноагентов, а еще - в распространении контента нежелательной для России организации. Кроме того, Фельдману вменяют выступления против СВО.

Александр Черкасов участвовал в создании и распространении контента иноагентов, а также в создании и распространении контента нежелательных для России организаций, следует из пресс-релиза.

Экслер, по информации Минюста, распространял фейки, направленные на формирование негативного образа российской армии, выступал против СВО и участвовал в распространении контента иноагентов и нежелательных в России организаций.

Ресурсу "Москва против мобилизации" вменяется участие в распространении контента иноагентов и нежелательных организаций и распространение фейков, направленных на создание негативного образа российских Вооруженных сил. Также проект выступал против СВО.

Из реестра иноагентов Минюст исключил ООО "Хроникёр" в связи с его ликвидацией.