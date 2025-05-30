Иноагентом признаны демограф Алексей Ракша и правозащитник Александр Черкасов
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Минюст включил в реестр иностранных агентов шесть человек и одну организацию - проект "Москва против мобилизации". С учетом этих шести фигурантов количество физических и юридических лиц, включенных в реестр иноагентов превысило одну тысячу.
Реестр пополнили демограф Алексей Ракша, писатель Алексей Экслер, фотограф Евгений Фельдман, правозащитники Александр Черкасов, Александра Поливанова и Григорий Охотин.
Всем семи новым иноагентам вменяют распространение фейков о решениях и политике российских властей.
Григорий Охотин, кроме того, "обеспечивает деятельность организации, включенной в реестр иностранных агентов" и выступал против СВО, сказано в пресс-релизе.
Александре Поливановой тоже вменили выступления против СВО, а также участие в распространении контента иноагентов.
По данным Минюста, Алексей Ракша и Евгений Фельдман участвовали в создании и распространении контента иноагентов, а еще - в распространении контента нежелательной для России организации. Кроме того, Фельдману вменяют выступления против СВО.
Александр Черкасов участвовал в создании и распространении контента иноагентов, а также в создании и распространении контента нежелательных для России организаций, следует из пресс-релиза.
Экслер, по информации Минюста, распространял фейки, направленные на формирование негативного образа российской армии, выступал против СВО и участвовал в распространении контента иноагентов и нежелательных в России организаций.
Ресурсу "Москва против мобилизации" вменяется участие в распространении контента иноагентов и нежелательных организаций и распространение фейков, направленных на создание негативного образа российских Вооруженных сил. Также проект выступал против СВО.
Из реестра иноагентов Минюст исключил ООО "Хроникёр" в связи с его ликвидацией.