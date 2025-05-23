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Иноагентами признаны академик Пивоваров и правозащитник Рачинский

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами семь человек, среди которых академик Юрий Пивоваров и правозащитник Ян Рачинский.

Также в перечень вошли журналист Алексей Суханов, поэт-перформер и журналист Александр Смирнов (Дельфинов), юрист Игорь Слабых, экономист и предприниматель Дмитрий Некрасов, Андрей Королев.

Всем им вменили распространение фейков о политике и решениях российских властей и всем, кроме Некрасова, выступления против СВО.

Королев, по данным Минюста, также распространял фейки, направленные на формирование негативного образа российской армии и участвовал в создании контента иностранного агента.

Некрасов участвовал в создании и распространении контента иноагентов, а также в создании контента нежелательных в России организаций, а также "взаимодействует с лицами, включенными в реестр иностранных агентов", сказано в пресс-релизе.

Пивоварову вменяют распространение фейков, направленных на создание негативного имиджа ВС России, участие в создании контента иноагентов, участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и взаимодействие с нежелательными для России организациями.

Рачинский, Слабых и Смирнов участвовали в создании и распространении контента иноагентов и нежелательных организаций, сообщил Минюст.

Суханову также вменили негативные высказывания в отношении граждан России и сотрудничество с иностранной организацией.

Минюст Ян Рачинский Юрий Пивоваров СВО
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