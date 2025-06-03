Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь восьми дронов ВСУ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В ночь на третье июня над тремя российскими регионами и Азовским морем уничтожено восемь украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

"В период с 20.00 2 июня до 7.00 по Москве 3 июня дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении министерства.

Три дрона сбито над территорией Республики Крым, по два - над территориями Курской и Белгородской областей и один - над акваторией Азовского моря, уточнили в ведомстве.