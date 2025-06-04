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Заболеваемость гриппом в 2024 году снизилась по сравнению с 2023-м почти на 30%

Примерно пятая часть населения страны переболела ОРВИ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Заболеваемость гриппом в РФ в 2024 году снизилась по сравнению с 2023 на 27,1%, однако, все равно была в 3 раза выше среднемноголетних значений, заболеваемость ОРВИ в РФ в прошлом году также снизилась, следует из доклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2024 году".

"В 2024 году заболеваемость гриппом снизилась по сравнению с прошлым годом на 27,1% и составила 121,67 на 100 тыс. населения, но при этом была, как и в 2023 г., выше среднемноголетних значений (38,93 на 100 тыс. населения) - в 3 раза", - говорится в докладе.

В нем уточняется, что заболеваемость гриппом детского населения по сравнению с прошлым годом снизилась на 33,7 %, однако все равно была в 2,9 раз выше среднемноголетнего показателя. Наибольшая заболеваемость наблюдалась в возрастной группе 1-2 года - 494,7 на 100 тыс. детей и у детей до 1 года - 416,6 на 100 тыс.

Также в докладе сообщается, что по итогам 2024 года в России снизилась заболеваемость ОРВИ.

"В 2024 году ОРВИ переболело 21,5 % населения страны, что меньше, чем в предыдущие 2 года (2023 г. - 23,6 %, 2022 - 29,1 %)", - говорится в документе.

Отмечается, что снижению этого показателя способствовало проведение в регионах мероприятий по подготовке к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ.

"В 2024 году в РФ зарегистрировано 31,4 млн случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 21 457,88 на 100 тыс. населения, практически достигнув своих среднемноголетних значений", - сказано в докладе.

Чаще всего в 2024 году ОРВИ регистрировали у детей до 17 лет (более 17,9 млн случаев). Среди детского населения наиболее высокая заболеваемость регистрируется в возрастной группе 1-2 года. При этом, показатель заболеваемости среди детей в 2024 году оказался на 7% ниже, чем в 2023.

Роспотребнадзор грипп заболеваемость статистика
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