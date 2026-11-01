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В Кремле положительно оценивают гумоперацию в Алешках и координацию омбудсменов РФ и Украины

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле положительно оценивают то, как прошла гуманитарная операция в Алешках и как осуществлялась координация между омбудсменами России и Украины, а также координирующую роль первой леди США Мелании Трамп, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу".

"Оцениваем положительно и то, как прошла операция, и то, как осуществлялась координация между двумя омбудсменами, и, конечно же, координирующую роль работников первой леди США", - сказал он агентству в ответ на соответствующий вопрос.

Договоренности о временном прекращении огня для проведении гуманитарной миссии по эвакуации жителей города Алешки Херсонской области были достигнуты при участии первой леди США Мелании Трамп. 30 октября она сообщила, что из населенного пункта эвакуировали более 750 человек.

Российская армия с 04:00 по московскому времени 27 октября прекратила огонь и ввела "режим тишины" на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе города Алешки, сообщало Минобороны РФ.

Жителей Алешек вывезли организованной колонной по специальному гуманитарному коридору. В миссии участвовали уполномоченные по правам человека в РФ и Верховной рады Украины.

Вечером 30 октября омбудсмен РФ Яна Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

Алешки Дмитрий Песков
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