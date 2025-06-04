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Суд 24 и 25 июня начнет рассмотрение исков Росприроднадзора к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству два иска к компаниям-владельцам танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре прошлого года, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Рассмотрение первого иска, где ответчиком выступает ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть 239"), назначено на 25 июня.

Судебное заседание по второму иску - к ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь танкера "Волгонефть-212") и ООО "Каматрансойл" (собственник судна) - состоится 24 июня.

Как сообщалось, Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования направило исковые заявления к владельцам танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые не компенсировали в добровольном порядке экологический ущерб. Заявления поступили в арбитражный суд 2 июня. Общая сумма требований превышает 84,9 млрд рублей.

Сумма исчисленного вреда в отношении ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" солидарно составила 49 460 085 849 рублей. Сумма вреда, подлежащая возмещению ЗАО "Волгатранснефть", - 35 483 862 830 рублей.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

В настоящее время в Арбитражном суде Краснодарского края также рассматривается иск властей Анапы о солидарном взыскании с владельцев потерпевших крушение танкеров расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов в размере 546 млн рублей. Именно такая сумма была оплачена муниципалитетом по контрактам, касающимся ликвидации последствий ЧС.

Кроме того, ФГБУ "Морспасслужба" солидарно взыскивает через суд с владельцев танкеров расходы за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Сумма требований составляет 314,5 млн рублей и не является окончательной.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 04 июня 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Росприроднадзор Керченский пролив Кама Шиппинг Каматрансойл Волгатранснефть
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