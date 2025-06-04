Глава Картофельного союза увидел тенденцию к снижению стоимости "борщевого набора"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Стоимость овощей "борщевого набора" в России начала снижаться, констатирует председатель Картофельного союза Сергей Лупехин, комментируя данные Росстата.

"Нынешняя ценовая ситуация на рынке сравнима с той, которая была в июне 2022 года - овощи сейчас стоят примерно так же, как тогда. В текущем году импортная продукция стала поставляться раньше, что отразилось на росте розничных цен. Сегодня уже наметилась тенденция к снижению стоимости "борщевого набора", - заявил Лупехин журналистам.

По его прогнозу, уже в июне на полки начнут поступать овощи открытого грунта с юга России, а в июле пойдут из регионов средней полосы. "К концу лета мы будем полностью обеспечены отечественной продукцией. Увеличение предложения благоприятно повлияет на ценовую динамику - стоимость овощей во второй половине года традиционно снижается. Ожидаем, что так будет и в этом сезоне", - заключил он.

Как сообщил Росстат, цены на плодоовощную продукцию на прошлой неделей снизились на 1%, причем темпы снижения ускорились: неделей ранее они составляли 0,8%.

В частности, лук подешевел на 1,7%, капуста - на 4,3%. Но цены на морковь выросли на 4,6%, на свеклу - на 3%, на картофель они практически не изменились.