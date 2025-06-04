В России рост цен на картофель почти остановился

Больше всего подорожала морковь, лук вышел из "зоны роста"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В России рост цен на картофель за неделю с 27 мая по 2 июня практически остановился. Начал дешеветь лук, следует из данных Росстата.

По этой статистике, на минувшей неделе картофель подорожал всего на 0,01% против 2,4% неделей ранее.

Больше всего за этот период, как и неделей ранее, подорожала морковь - на 4,6% (на 5,1% с 20 по 26 мая). Цены на свеклу выросли на 3% (на 3,7%), на яблоки - на 1,5% (на 1,4%).

В то же время из "зоны роста" вышел лук, цены на него снизились на 1,7% (рост на 2,5% неделей ранее). Цены на огурцы снизились на 4,7% (на 9%), помидоры - на 4,3% (на 5,9%), капусту - на 4,3% (на 0,9%), бананы - на 1,9% (на 1,5%).

В целом цены на плодоовощную продукцию снизились на 1% после снижения на 0,8% на предыдущей неделе.

По данным Росстата, на первое место по росту цен с начала года вышла свекла - в 1,63 раза. За нею следует картофель - почти в 1,6 раза. Цены на капусту выросли на 49,8%, морковь - на 44,3%, лук - на 38,5%, яблоки - на 16,8%, бананы - на 0,2%.

В то же время цены на помидоры были ниже, чем в начале года, на 17,2%, на огурцы - на 50,4%.

В 2024 году цены на плодоовощную продукцию выросли на 22,1%.