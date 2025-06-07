Путин подписал закон о штрафах до 500 тыс. рублей за продажу детям энергетиков

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков.

Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вводит административную ответственность за продажу несовершеннолетнему безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических), предусмотрев за данное правонарушение следующие размеры штрафов: для граждан от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб.; для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Дела о таких административных правонарушениях будут рассматривать руководители органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в области продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических), и их заместители.

Также дела будут рассматривать должностные лица органов внутренних дел (полиции) - при непосредственном обнаружении должностными лицами органов внутренних дел (полиции) признаков административных правонарушений, предусматривает закон.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

1 марта 2025 года вступил в силу закон о запрете продавать несовершеннолетним тонизирующие безалкогольные напитки, в том числе энергетические. Если у продавцов появляются сомнения относительно совершеннолетия покупателя, у них есть право потребовать документ, позволяющий установить возраст.