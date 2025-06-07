Что произошло за день: суббота, 7 июня

Перенос репатриации тел украинских военных и обмена пленными, крупный пожар в подмосковном Пушкине, победительница Roland Garros

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны заявило о начале гуманитарной акции по репатриации тел военных ВСУ и обмену пленными. По данным министерства, первая колонна с телами прибыла в район обмена, но согласие Киева на проведение гуманитарных операций не получено. Россия ожидает официального заявления со стороны Украины о переносе.

- Российские военные ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по военным целям на Украине, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, поражены предприятия ВПК Украины, цеха сборки ударных беспилотников, пункты технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, склады боеприпасов ВСУ.

- В подмосковном Пушкине загорелся склад, внутри находятся легковоспламеняющиеся жидкости в бочках, газовые баллоны и поддоны. Площадь пожара достигла 21 тысячи квадратных метров.

- Путин подписал закон о штрафах за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Для юридических лиц они будут составлять от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

- Американская теннисистка Коко Гауфф победила белоруску Арину Соболенко в финале Roland Garros-2025.