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Кабмин выделил еще более 1,4 млрд руб. на ликвидацию последствий ЧП в Керченском проливе

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Дополнительно 1,4 млрд рублей выделено из резервного фонда правительства РФ на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

"Распоряжение об этом подписано. Средства будут направлены Росморречфлоту на мониторинг загрязнения водной среды нефтепродуктами, локализацию и ликвидацию такого загрязнения", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Кроме того, за счет федерального финансирования, отмечается в сообщении, будет проведено обследование затонувших фрагментов судов с целью определения мест возможных выходов оставшихся там нефтепродуктов. Такие места будут герметизироваться.

Ранее на ликвидацию разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе из резервного фонда кабинета министров было выделено более 8,5 млрд рублей.

Работу по устранению последствий аварии координирует правительственная комиссия под руководством вице-премьера Виталия Савельева, заседание которой проводится еженедельно.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало 2,4 тыс. тонн мазута.

Хроника 15 декабря 2024 года – 10 июня 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Росморречфлот Керченский пролив Виталий Савельев
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