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Краснодарский край получит 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива мазута

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение о выделении 1,5 млрд рублей Краснодарскому краю для возмещения расходов на ликвидацию последствий разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года, сообщается на портале правовой информации.

"Выделить в 2025 году Минприроды России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 1,5 млрд рублей на предоставление из федерального бюджета иного межбюджетного трансферта бюджету Краснодарского края в целях возмещения понесенных бюджетом края расходов на выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефтепродуктов", - говорится в документе.

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15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе почти в 85 млрд рублей. Эти требования направлены компаниям-владельцам танкеров - ЗАО "Волгатранснефть", ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама шиппинг".

Комиссии Ространснадзора с участием экспертов Минтранса России и Росморречфлота завершили расследование причин крушения танкеров. Среди основных - невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 09 июня 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Черное море
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