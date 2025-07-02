ФНС подала иск о банкротстве фрахтователя танкера "Волгонефть 212"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по Пермскому краю подала в Арбитражный суд Пермского края исковое заявление о банкротстве ООО "Кама Шиппинг" - фрахтователя судна "Волгонефть 212", потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре прошлого года, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Иск подан 1 июля и пока не принят к производству.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало 2,4 тыс. тонн мазута.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора направило в Арбитражный суд Краснодарского края исковые заявления к владельцам танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", которые не компенсировали в добровольном порядке экологический ущерб. Сумма исчисленного вреда в отношении ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь судна "Волгонефть 212") и ООО "Каматрансойл" (владелец этого судна) солидарно составила 49,46 млрд рублей. Сумма вреда, подлежащая возмещению ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть 239") - 35,48 млрд рублей. Заседания продолжатся 23 июля.

В настоящее время в Арбитражном суде также рассматривается иск властей Анапы о солидарном взыскании с владельцев танкеров расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов в размере 546 млн рублей. Именно такая сумма была оплачена муниципалитетом по контрактам, касающимся ликвидации последствий ЧС.

ФГБУ "Морспасслужба" также взыскивает расходы с компаний за ликвидацию разлива нефтепродуктов в размере 0,5 млрд рублей.

Росрыболовство на основании проведенных исследований оценило общий размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в результате аварии танкеров, в 2,5 млрд рублей. О планах подавать иски в суд ведомство пока не заявляло.

