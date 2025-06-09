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Мэру Красноярска предъявили обвинение в получении более 180 млн руб. взятки

Мэру Красноярска предъявили обвинение в получении более 180 млн руб. взятки
Владислав Логинов
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Задержанному мэру Красноярска Владиславу Логинову предъявлено обвинение в получении более 180 млн руб. взятки от коммерсанта за победу организации в конкурсе на ремонт дорог, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Расследуется уголовное дело в отношении главы Красноярска Владислава Логинова по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказала Петренко в понедельник журналистам.

По ее словам, чиновнику предъявлено обвинение, "решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу".

"Следствием установлено, что в 2018-2024 гг. Логинов, последовательно замещая должности первого заместителя и главы города Красноярска, получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 млн рублей в виде денег и оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке", - сказала Петренко.

По версии следствия, "взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах МКУ (муниципальное казенное учреждение - ИФ) Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог".

"В служебном кабинете Логинова в администрации Красноярска, в его жилище, а также в МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия", - добавила представитель СКР.

Ранее в понедельник о задержании Логинова по делу о взятке сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Дело расследует центральный аппарат СКР", - сказал собеседник агентства.

СКР Светлана Петренко Красноярск Владислав Логинов
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