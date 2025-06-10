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Севастополь оказался самым монополизированным городом на рынке новостроек

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Эксперты "Циан. Аналитики" назвали города России с самой высокой степенью монополизации на рынке новостроек, на первом месте оказался Севастополь.

"В 2025 году монополизация рынка новостроек составила 64% (то есть пять застройщиков-лидеров продают почти две трети квартир). (...) Максимальная степень монополизации в Рязани, Саратове (выше 90%), в Севастополе (100% - все сделки прошли у пяти застройщиков)", - говорится в исследовании.

Самый конкурентный рынок - в Екатеринбурге (32%), Новосибирске (39%), Владивостоке (40%), Уфе (41%), Нижнем Новгороде (46%) и Тюмени (49%).

Как говорят аналитики, существует правило "меньше застройщиков - больше монополизация", однако в нем бывают исключения. В Москве степень монополизации достигла 61%.

Специалисты напоминают, что высокая степень монополизации приводит к росту цен. Например, в том же Севастополе кв.м вырос в цене на 46%, а в Екатеринбурге - всего на 6%.

Екатеринбург Севастополь Циан Саратов Рязань
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