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Туристы начали подавать иски против отелей Анапы, не возвращающих деньги

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Туристы, которые покупали отдых напрямую в отелях Анапы, начали подавать иски в суды, так как объекты не могут вернуть им деньги, сообщил в пятницу вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

"Цены снижаются в отелях Анапы, которые находятся в бедственной ситуации. Это связано с тем, что туристы, которые заранее забронировали гостиницу напрямую, обратились в суды, чтобы им вернули деньги. А отели, в свою очередь, не могут вернуть им средства. Наверное, объектам размещения надо ставить вопрос об отсрочке обязательств, если они чувствуют, что не справляются", - сказал Ромашкин на пресс-конференции.

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Как отметил Ромашкин, отели Анапы не могут вернуть средства, поскольку они уже вложили их в бизнес, в подготовку объекта к сезону.

"В обычных условиях, чтобы возместить такие инвестиции, отелю надо отработать сезон: в первом-втором квартале он получает авансы от туроператоров, а в сентябре считает прибыль. В этом году финансовая логика нарушилась, у нас нестандартная ситуация, и возвращать отельерам физически нечего. Надо брать кредиты. Власти курорта предлагает субсидированные кредиты со ставкой 2%. Может быть, это поможет", - пояснил эксперт.

Он уточнил, что даже при загрузке гостиниц в 50-70% деньги можно будет вернуть позднее, не сиюминутно.

"Кстати, дорогие отели 5* с бассейнами и спа загружены даже меньше, чем объекты 3*. Мы это объясняем тем, что аудитория, которая может себе позволить дорогое размещение, более чувствительна к проблемам экологии и может позволить себе отдых за рубежом. Туристы, выбирающие гостиницы 2-3*, ограничены в средствах, они не поедут за рубеж", - заключил Ромашкин.

Ранее сообщалось, что цены в отелях Анапы на лето снизились на 30-50%.

АТОР Анапа
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