Суд в Пскове отправил зампреда "Яблока" Шлосберга под домашний арест

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Псковский городской суд в среду отправил под домашний арест заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга (16 июня 2023 года включен в реестр иностранных агентов), ставшего фигурантом дела о дискредитации Вооруженных сил РФ, передал корреспондент "Интерфакса" с открытой части заседания суда, в ходе которой была озвучена мера пресечения.

Ранее следователь по делу потребовала отправить Шлосберга под домашний арест, адвокат ходатайствовал о мере пресечения в виде подписки о невыезде. Суд постановил провести рассмотрение ходатайств на закрытом заседании.

Поддержать соратника в Псков приехал председатель партии Николай Рыбаков, он предоставил в суд поручительство за Шлосберга.

Суд постановил отправить обвиняемого под домашний арест на два месяца, по 8 августа 2025 года включительно. Шлосбергу запретили без разрешения следователя покидать жилище, а также использовать средства связи и интернет.

Накануне Шлосберга задержали как подозреваемого по делу о дискредитации Вооруженных​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌ сил РФ. Как сообщала ранее пресс-служба регионального отделения партии, затем ему предъявили обвинение и отправили в изолятор временного содержания Пскова.

По версии следствия, 12 января Шлосберг совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, путём размещения видеозаписи в "Одноклассниках".

Речь идет о ролике с дебатами между Шлосбергом и историком Юрием Пивоваровым (включен в реестр иноагентов), которые проходили на канале "Живой гвоздь". Шлосберг настаивает, что он не размещал этот ролик и не администрирует данную страницу.

Уголовное дело квалифицировано по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации).

Суд дважды штрафовал Шлосберга по административной статье о дискредитации армии.

Ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Шлосбергу было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.