Порода обрушилась на руднике в Якутии

Под завалами два человека

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Обрушение горной породы произошло на руднике "Сарылах" Оймяконского района Якутии, под завалами находятся два человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике в телеграм-канале в четверг.

"Установлено, что на горизонте с отметкой 286 метра при производстве очистных р‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌абот, произошло обрушение горной породы (...) Всего на горизонте находилось 25 человек, по предварительной информации под завалами находится 2 человека", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте работают 17 спасателей и 3 единицы техники. Задымленности и запыленности в руднике нет.