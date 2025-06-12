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Тело горняка обнаружено на месте обрушения породы в Якутии

Еще один госпитализирован

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В результате обрушения породы на руднике "Сарылах" в Оймяконском районе Якутии один человек погиб, один госпитализирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике в четверг.

"Из-под завала извлечен пострадавший мужчина, он госпитализирован в ЦРБ поселка Усть-Нера Оймяконского района, состояние удовлетворительное. К сожалению, тело второго мужчины обнаружено и извлечено из-под завалов без при‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌знаков жизни", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, работа рудника приостановлена для выявления причины происшествия.

Как сообщалось, в четверг на руднике "Сарылах" произошло обрушение горной породы на горизонте с отметкой 286 м при производстве очистных работ. Всего на горизонте в этот момент находились 25 человек

На месте происшествия работают 17 спасателей, задействовано 3 единицы техники.

Якутия Усть-Нера
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