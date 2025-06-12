Россия и Украина провели еще один обмен группами пленных военнослужащих

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Из украинского плена возвращена еще одна группа российских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - сказано ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​в сообщении министерства.

По его данным, обмен состоялся 12 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле 2 июня.

Министерство в четверг опубликовало кадры с освобожденными из украинского плена российскими военными.

Они находятся в Белоруссии, им оказывают психологическую и медицинскую помощь, сообщило ведомство. "Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сказано в сообщении Минобороны.

9 июня ведомство сообщило, что из украинского плена в рамках обмена возвращена первая группа российских военных в возрасте до 25 лет. "Взамен пер‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​едана аналогичная численность военнопленных ВСУ", - говорилось в сообщении.

10 июня вторая группа российских военнослужащих возвращена из украинского плена, взамен Украине передана группа военнопленных ВСУ.

11 июня помощник президента РФ Владимир Мединский сказал, что Россия передала Украине 1 212 тел солдат ВСУ и получила 27 тел своих военных в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Мединский тогда сообщил в телеграм-канале, что 12 июня должны начаться срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными с линии фронта.

Российско-украинские договоренности по обмену военнопленными были достигнуты в Стамбуле 2 июня. Обмену "всех на всех" подлежат две категории пленных - раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет.

Минобороны ранее сообщило, что Россия готова приступить к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тыс. тел погибших украинских военнослужащих.