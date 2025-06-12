Минобороны РФ заявило о неготовности Киева проводить обмен пленными в ежедневном режиме

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Россия готова в ежедневном режиме проводить обмены пленными военными с Украиной, однако Киев не готов работать в таком оперативном режиме, заявило Минобороны РФ в четверг.

"Минобороны России подтверждает готовность к проведению обменов военнопленных ВСУ на росс‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ийских военнослужащих в соответствии с графиком, согласованным в Стамбуле 2 июня, в ежедневном режиме", - говорится в заявлении ведомства.

"К сожалению, украинская сторона к проведению обменов в таком же оперативном режиме не готова", - сказано в заявлении.

12 июня из украинского плена возвращена еще одна группа российских военных, сообщило Минобороны РФ. Взамен передана группа военнопленных ВСУ.

9 июня ведомство сообщило, что из украинского плена в рамках обмена возвращена первая группа российских военных в возрасте до 25 лет. "Взамен передана аналогичная численность во‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​еннопленных ВСУ", - говорилось в сообщении.

10 июня вторая группа российских военнослужащих возвращена из украинского плена, взамен Украине передана группа военнопленных ВСУ.

Российско-украинские договоренности по обмену военнопленными были достигнуты в Стамбуле 2 июня. Обмену "всех на всех" подлежат две категории пленных - раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет.

11 июня помощник президента РФ Владимир Мединский сказал, что Россия передала Украине 1 212 тел солдат ВСУ и получила 27 тел своих военных в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Мединский тогда сообщил в телеграм-канале, что 12 июня должны начаться срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными с линии фронта.

Минобороны ранее сообщило, что Россия готова приступить к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тыс. тел погибших украинских военнослужащих.