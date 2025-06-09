Из украинского плена в рамках обмена возвращена первая группа военных до 25 лет

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В рамках обмена с Украиной возвращена первая группа российских военных в возрасте до 25 лет, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ", - сказано в сообщении.

Обмен состоялся в понедельник в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле 2 июня, следует из сообщения министерства.

По данным Минобороны РФ, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - говорится в сообщении министерства.