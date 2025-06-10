Минобороны сообщило о втором обмене пленными с Украиной по стамбульским договоренностям

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Вторая группа российских военнослужащих возвращена из украинского плена, взамен передана группа военнопленных ВСУ, сообщило Министерство обороны России.

"10 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - сказано в сообщении.

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, информирует ведомство.

По его данным, все российские военнослужащие будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

О первом обмене пленными ведомство сообщало 9 июня. Тогда российской стороне передали группу военных в возрасте до 25 лет.

Ранее Минобороны сообщило, что Россия готова приступить к масштабной гуманитарной акции по репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих. 7 июня российские военные заявили, что к месту обмена доставлены тела 1212 погибших украинских военнослужащих, Украина не вышла на связь, обмен тогда не состоялся.