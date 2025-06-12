Освобожденных из украинского плена российских военных доставили самолетом в Подмосковье

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Группу российский военнослужащих, которых в четверг освободили из украинского плена, доставили самолетом на подмосковный аэродром, следует из видео Минобороны РФ.

12 июня из украинского плена возвращена еще одна группа российских военнослужащих, сообщило ранее Минобороны РФ. Взамен передана группа военнопленных ВСУ.

По информации министерства, после освобождения российские военнослужащие находились на территории Белоруссии.

"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сообщало Минобороны РФ.

9 июня ведомство проинформировало, что из украинского плена в рамках обмена возвращена первая группа российских военных в возрасте до 25 лет. "Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ", - говорилось в сообщении.

10 июня вторая группа российских военнослужащих вернулась из украин‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ского плена, взамен Украине передана группа военнопленных ВСУ.

Российско-украинские договоренности по обмену военнопленными были достигнуты в Стамбуле 2 июня. Обмену "всех на всех" подлежат две категории пленных - раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет.

12 июня Минобороны РФ заявило, что Россия готова в ежедневном режиме проводить обмены пленными военнослужащими с Украиной, однако Киев не готов работать в таком оперативном режиме.

11 июня помощник президента РФ Владимир Мединский сказал, что Россия передала Украине 1212 тел солдат ВСУ и получила 27 тел своих военных в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Мединский тогда написал в телеграм-канале, что 12 июня должны начаться срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными с линии фронта.

Минобороны ранее сообщило, что Россия готова приступить к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тыс. тел погибших украинских военнослужащих.