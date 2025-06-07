В Минобороны заявили, что были готовы начать передачу тел погибших Украине уже на этой неделе

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Россия уже на этой неделе была готова начать передачу Украине тел погибших в рамках договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле, заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"Незамедлительно приступили к подготовке мероприятий по передаче тел погибших и обмену пленными. Заблаговременно довели наши предложения на этот счет до украинской стороны и были готовы начать передачу тел погибших уже на этой неделе. Более того, направили сотрудников российской контактной группы на белорусско-украинскую границу для согласования всех технических вопросов на месте", - сказал он.

Фомин отметил, что эта работа началась сразу при возвращении в Москву, после того как 2 июня в Стамбуле была достигнута договоренность по гуманитарным вопросам. Она включала передачу Киеву тел погибших военнослужащих, а также репатриацию тяжелораненых и больных, обмен пленными в возрасте до 25 лет.

"Хотел бы подчеркнуть, что при обсуждении данной темы с украинской делегацией особо отмечали нашу готовность решать эти вопросы в приоритетном порядке и - максимально оперативно", - отметил генерал.

Он сообщил, что "до настоящего времени согласие Киева на проведение гуманитарных операций не получено".

"Представители украинской контактной группы на место встречи не прибыли. Причина затягивания сроков проведения мероприятий нам не известна. Рассчитываем, что в ближайшее время власти Украины смогут принять необходимые решения. В свою очередь подтверждаем готовность выполнить все имеющиеся договоренности, как это всегда делает российская сторона", - заявил Фомин.

Он также напомнил, что в ходе состоявшихся в мае и июне этого года в Стамбуле двух раундов переговоров российская делегация инициировала обсуждение с украинской стороной вопросов гуманитарного характера.

"Дискуссии по ним были продуктивными, при этом - достигнуты конкретные договоренности. Как известно, после первой встречи стороны успешно осуществили масштабный обмен пленными и гражданскими лицами по формуле "1000 на 1000", - сказал генерал.