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Около 500 российских туристов могут находиться в Израиле и Иране

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - По предварительным данным, в Израиле и Иране могут находиться не более 500 российских туристов, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По предварительным данным АТОР, всего в обеих странах конфликта может находиться не более 500 человек с туристическими целями (как организованных, так и самостоятельных), из них в Израиле - не более 400. Многие туроператоры не начинали продажи туров в Израиль после снятия запрета, введенного в 2023 году. В Иране летом низкий сезон из-за жары. Поэтому на текущий момент количество аннуляций или переносов туров невелико. В частности, аннуляции поездок в Иран могут затронуть до 30 человек", - говорится в сообщении.

По информации ​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​туроператоров, туристов затронуло изменение маршрутов рейсов, следовавших через воздушное пространство Ирана.

"Ряд рейсов, следовавших в ОАЭ, были перенаправлены в аэропорты стран СНГ из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Эти туристы ждут вылета в Эмираты, туроператоры решают вопрос с расселением их в местах промежуточной посадки. Авиакомпания "Аэрофлот" будет отправлять рейсы в облет воздушного пространства Ирана", - отмечается в сообщении.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром 13 июня начала наносить удары с воздуха по объектам ядерной программы Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что их цель - предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как Иран близок к созданию ядерного оружия.

АТОР Израиль Иран
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