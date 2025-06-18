Определен подрядчик по удалению затонувших в Керченском проливе частей танкеров

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ определило ООО "Нижнеангарсктрансстрой" единственным подрядчиком Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) по выполнению работ по локализации зон чрезвычайной ситуации в местах затопления частей танкеров в результате их крушения в Керченском проливе.

Соответствующее распоряжение размещено в среду на официальном портале опубликования правовых актов.

Перечень работ содержит подготовку корпусов танкеров для демонтажа отдельных частей затонувших фрагментов, а также проектирование, изготовление и установку трех защитных сооружений (коффердамов).

Ранее сообщалось, что работы по установке коффердамов на затонувшие фрагменты танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212" планируется завершить до 30 октября.

На первом этапе с фрагментов танкеров срежут выступающие элементы конструкций и поднимут их на поверхность. Затем специалисты приступят ко второму этапу - временной локализации фрагментов танкеров на дне Керченского пролива. Для этого их оградят защитными коффердамами на глубине до 20 метров.

На третьем этапе специалисты проведут полную откачку мазута из фрагментов под куполами. После этого начнется четвертый этап - подъем фрагментов танкеров и самих коффердамов.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.