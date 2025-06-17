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Власти Темрюкского района Кубани требуют 28,3 млн руб. за ликвидацию разлива мазута

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края 16 июня принял к производству иск администрации Темрюкского района Краснодарского края к владельцу и фрахтователю танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Согласно картотеке арбитражных дел, размер требований составляет 28,3 млн рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 23 июля.

Как сообщалось, иск был подан 10 июня. Ответчиками в данном деле выступают ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239") и ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь судна "Волгонефть-212").

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС. Ликвидационные работы на Черноморском побережье в районе Анапы и Темрюкского района продолжаются.

Как сообщалось, Арбитражный суд Краснодарского края в начале июня принял к производству два иска Росприроднадзора к ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​компаниям-владельцам танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", которые не компенсировали в добровольном порядке экологический ущерб.

Сумма исчисленного вреда в отношении ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь танкера "Волгонефть-212") и ООО "Каматрансойл" (собственник этого судна) солидарно составила 49,46 млрд рублей. Сумма вреда, подлежащая возмещению ЗАО "Волгатранснефть", - 35,48 млрд рублей.

В настоящее время в Арбитражном суде Краснодарского края также рассматривается иск властей Анапы о солидарном взыскании с владельцев потерпевших крушение танкеров расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов в размере 546 млн рублей. Именно такая сумма была выплачена муниципалитетом подрядчикам.

Кроме того, ФГБУ "Морспасслужба" солидарно взыскивает через суд с владельцев танкеров расходы за ликвидацию разлива нефтепродуктов. Сумма требований составляет 314,5 млн рублей и не является окончательной.

Росрыболовство на основании проведенных исследований оценило общий размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в результате аварии танкеров, в 2,5 млрд рублей. О планах подавать иски в суд ведомство пока не заявляло.

Хроника 15 декабря 2024 года – 17 июня 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Керченский пролив Черное море
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